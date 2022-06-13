網紅四叉貓指新北封PTT 市府：正常網管作為

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（中央社記者王鴻國新北13日電）網紅四叉貓今天在臉書（Facebook）貼文「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論；市府表示，基於資安例行檢討封閉網站，也是避免同仁從事非公務活動正常網管作為。

網紅四叉貓日前揪出三重地政事務所戴姓公務員不僅利用上班時間上PTT留言，戴員因此被依規定移送考紀委員會處理。而四叉貓今天臉書貼文「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論。

有網友留言說「難怪今天PTT八卦版特別安靜」、「搞得跟封色情網站一樣」，也有網友說「如果給恩恩爸錄音檔的效率也跟封批踢踢一樣快就好了」。

新北市政府研考會指出，封鎖PTT，除了基於資安考量，市府公務網路原本就會定期檢討各種社交軟體及社群網站的安全問題，進行滾動式調整，以避免同仁誤觸點擊不當網頁而中毒或遭駭客入侵。

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研考會資訊中心代理主任陳富添表示，公民營單位都一樣，這是正常網管作為，只要是非上班使用必要的網站，都會檢討或封鎖，因此每個月都會檢討對各式各樣網站進行檢討。

他表示，尤其是當有收到資安情報時，不僅色情、賭博、遊戲網站，包括駭客架設網站或釣魚網站，都會逐一封鎖，封鎖對象絕對沒有針對性，除了兼顧資安，也可避免珍貴頻寬資源被浪費。（編輯：陳仁華）1110613