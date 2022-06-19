疑內輪差釀禍 高雄大貨車轉彎處撞死女騎士

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高雄茄萣情人碼頭附近19日發生死亡車禍。宋姓大貨車駕駛疑因視線死角與內輪差，右轉時撞擊同向謝姓機車騎士，造成52歲謝女當場死亡。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄茄萣情人碼頭附近今天發生死亡車禍，宋姓大貨車駕駛行經大轉彎處疑因視線死角與內輪差，撞死一旁的謝姓女機車騎士，疑又未注意到已撞人，往前開了18公里才被警攔下。

高雄市政府警察局湖內分局說明，今天上午10時10分左右，44歲宋男駕駛大貨車由北往南方向行經茄萣區情人碼頭大轉彎處，右轉時撞擊同向謝姓機車騎士，造成52歲謝女當場死亡。

警方表示，事發當下宋男疑似未注意到自己撞到人，繼續一路往前開。經警方調閱監視器沿線追查，上午11時多在18公里外的梓官區大舍南路前攔獲宋男。

警方說明，宋男酒測值為0，初步推測是因轉彎處大貨車視線死角與內輪差造成意外，但因該路段與附近路口都沒有監視器，詳細事發經過尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1110619