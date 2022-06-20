彰化和美骨瘦如柴3兄弟 老大醫院過世令人遺憾

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣和美鎮葉家3兄弟相依為命，因貧困營養不良，3兄弟骨瘦如柴，其中葉家老大4天進醫院2次，今天過世；一直幫助葉家的縣議員賴清美說，許多愛心送至葉家，可惜傳來憾事。

60多歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣和美鎮好修里一處三合院，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每月身障補助度日，彰化縣議員賴清美、好修里長陳信義日前發現葉家兄弟在家昏倒，趕緊送3人就醫，不料葉家老大今天在醫院病逝。

賴清美公布葉家老大死訊，她接受媒體聯訪表示，葉家大哥17日疑喝不明液體被送醫，醫院18日評估可出院，但葉男返家後一直臥床且發燒，昨天上午喝流質食物後嘔吐，最後由救護車送醫，快篩陰性，因身體虛弱住院觀察，沒想到傳來壞消息，將全力協助處理後事。

葉家3兄弟因長期營養不良骨瘦如柴，消息披露後，許多民眾與賴清美聯繫想幫助，有人捐錢，也有人捐物資，另有民眾表示願提供3人1年免費自助餐。葉家老二日前透露，以前打零工1個月收入約新台幣1萬5000元，近年靠弟弟補助過活，不想麻煩其他親人或鄰居。

對於葉家兄弟狀況，彰化縣政府社會處日前表示，葉家都為中高齡人口，老二有基本生活自理能力，並能協助照顧大哥及三弟，但老大及老三因年紀問題及身障，長期營養不良，無工作能力，除協助葉家生活及醫療補助，也將重新評估財稅協助申請低收及長照資源的送餐與居家服務，並提供以工代賑方案。

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彰化基督教醫院發言人暨副院長周志中表示，葉家62歲老大17日到急診，因為肺炎、營養不良，院方安排住院，但葉男婉拒且堅持出院；18日出院後，19日又進急診，發燒達攝氏約40度，肺炎跡象非常明顯，但非感染COVID-19，隨即安排住院，進一步給予抗生素治療，但因營養不良，免疫力低下引起菌血症，進一步因敗血症引起多重性器官衰竭，今天中午離世。

至於葉家老三，周志中說，17日安排住院，剛進醫院時腎衰竭、營養不良、血鉀過低、嚴重脫水；住院後目前情況良好，食慾不錯吃很多，護理人員幫忙換尿布、社工部安排特別看護協助餵食，葉家老三配合得很好，血壓、脈搏、呼吸、心跳正常，身體恢復中。（編輯：陳仁華）1110620