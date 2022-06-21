台中大甲幼獅工業區疑污水沼氣回灌 2人昏迷送醫

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台中市大甲區幼獅工業區污水處理廠21日發生意外，疑因污水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，2名施工人員疑因吸入硫化氫昏迷，消防人員到場搶救並送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中大甲區幼獅工業區污水處理廠今天處理工業廢水時，疑因污水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，2名施工人員疑因吸入硫化氫昏迷緊急送醫，台中市勞檢處將派員釐清肇事原因。

台中市消防局上午11時51分接獲通報，指大甲區幼獅工業區污水處理廠內，有2名施工人員疑因吸入硫化氫昏迷。獲報後，立即派遣相關救護人車前往救援。

救護人員到場，發現47歲的許姓男子意識不清，65歲的鄭姓男子昏迷、無呼吸心跳，2人分別被送醫搶救。

醫院指出，鄭男經心肺復甦術（CPR）搶救，目前已恢復呼吸心跳，但仍處昏迷狀態；許男到院時有發燒症狀，經篩檢為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，目前轉送台中榮總就醫。

台中市勞動檢查處獲報後將派員前往調查，釐清肇事原因。（編輯：戴光育）1110621