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三中案二審開庭 張哲琛否認犯罪

2022/6/23 17:17（6/23 18:16 更新）
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前國民黨主席馬英九等人涉以低價及非常規交易方式出脫三中及舊黨部大樓，一審無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，23日傳喚前國民黨行政管理委員會主委張哲琛（左）出庭。中央社記者蕭博文攝 111年6月23日
前國民黨主席馬英九等人涉以低價及非常規交易方式出脫三中及舊黨部大樓，一審無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，23日傳喚前國民黨行政管理委員會主委張哲琛（左）出庭。中央社記者蕭博文攝 111年6月23日
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（中央社記者蕭博文台北23日電）前國民黨主席馬英九等人涉以低價出脫三中及舊黨部大樓，一審無罪。二審今天開庭，前國民黨行政管理委員會主委張哲琛當庭表示交易合法且經專業評估，否認犯罪。

全案緣於，台北地檢署起訴指出，馬英九、張哲琛、前中投公司總經理汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害。

北檢於民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，去年10月27日判決馬英九無罪；張哲琛、汪海清也獲判無罪；台北地檢署提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審5月間首度開庭，傳喚馬英九、汪海清；張哲琛當時請假，今天首度出庭。

張哲琛當庭表示，檢察官上訴無理由，請法院駁回，並表示已在北院審理時說明交易原委，且交易案是因應國民黨財務需求等綜合考量後所為的依法必要行為，並經由專業經理人分析、律師審核契約，無圖利買家犯意，也無損害國民黨利益的意圖。法官庭末諭知，8月25日繼續開庭。（編輯：方沛清）1110623

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