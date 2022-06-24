反毒有功人士團體表揚 法務部3人獲獎

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（中央社記者蕭博文台北24日電）「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」今天登場，法務部共有嘉義地檢署檢察官李鵬程、法務部檢察事務官陳香琪、調查局調查專員陳佑僧等3人獲獎。

由教育部主辦的「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」上午於國家圖書館演講廳舉行，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發獎狀及獎盃，表揚拒毒、戒毒、防毒與緝毒4大組別，共計26名反毒有功人士或團體。

法務部發布新聞稿表示，法務部共有3人獲獎，分別是嘉義地方檢察署檢察官李鵬程，致力毒品查緝及溯源，於民國110年間查獲全國最大毒品咖啡包製造工廠，並破獲全國最大宗大麻製造工廠，緝毒成效斐然。

此外，法務部檢察事務官陳香琪辦理新興毒品列管業務，超前部署，一次性列管毒品296項，不讓販毒集團有機可趁；調查局中部地區機動工作站調查專員陳佑僧，於110年間陸續破獲製毒工廠5座及走私毒品案8件，防範毒害績效卓著。

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法務部表示，法務部長蔡清祥獲邀觀禮，對所屬同仁傑出表現深表肯定與同感榮耀，也藉此呼籲民眾，毒品害人害己，千萬不要吸毒，更不要有毒駕行為。

法務部指出，反毒是一場持久戰，須從緝毒、戒毒、拒毒、防毒等方面，由政府機關結合各領域民間人士、團體，公私齊力分工合作，才能有效解決毒品問題。今天的頒獎典禮，就是政府公開表揚這些致力反毒有功人士與團體，意義非凡。（編輯：戴光育）1110624