台中小吃店肢體衝突釀1死 涉案凶嫌遭檢聲押

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市第二市場內一家小吃店，昨天爆發肢體衝突釀1死，警方陸續在桃園市逮捕涉案的游男等5人，並追查共犯，其中游男經檢方偵辦後聲押，其餘4人交保或請回。

台中地檢署今天告訴中央社記者，全案經檢察官調查後，認定游姓男子因涉殺人、傷害、攜帶凶器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，另盧姓、邱姓與劉姓男子，涉犯妨害秩序罪嫌重大，各以新台幣5萬元、3萬元、3萬元交保。

檢警查出，黃姓男子等5人，昨天清晨6時21分，前往中區公有第二零售市場內一家小吃店用餐，游姓男子等10人也進入店內準備用餐。游男陣營見到黃男等人，以為遇到熟人上前攀談，黃男認為不認識，回「我又不認識你」，游男陣營認為對方態度不佳，雙方爆發口角，在同行友人勸阻下，雙方點餐後各自找位置用餐。

席間，黃男打電話給友人稱「一起來吃早餐」，游男陣營在隔壁桌聽聞，認為對方要糾眾到場，游男等人待黃男掛斷電話後，立即與同夥持現場桌椅，毆打黃男等5人，游男等人犯案後，分乘3輛自小客車逃逸。

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警方獲報聚眾鬥毆趕到現場，將受傷的黃男等3男2女共5人送醫，其中黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後傷重不治，其餘4人無大礙。

警方立即組成專案小組偵辦，昨天以車追人，前往桃園市中壢區，陸續帶回涉案的游男等5人，並持續擴大追緝其餘共犯。警方今天詢問後，先將游男等4人依殺人等罪嫌移送台中地檢署偵辦，另有1人請回。（編輯：郭諭儒）1110624