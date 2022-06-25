彰化摩鐵雙屍命案 女子疑懷孕與男友談判遭殺害

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化員林汽車旅館雙屍命案，蘇姓男子與廖姓女友陳屍床上，蘇男頭部有彈孔，警方另發現有胎兒超音波照片，懷疑廖女懷孕找男友談判起衝突而蘇男用毛巾悶死廖女後再開槍自戕。

彰化縣警察局員林分局警員今天指出，28歲蘇男及22歲廖女幾天前入住汽車旅館，原預定中午退房，旅館人員打電話進房間無人接聽，入房後發現2人陳屍床上，趕緊報案處理。

警方指出，蘇男與廖女都是台中人，蘇男頭部有彈孔，右手還握著1把改造手槍，廖女身上無明顯傷痕，現場無外力介入跡象。

警方表示，員警在現場蒐證時，發現1張胎兒超音波照片，懷疑廖女不滿成為第3者又懷孕，約蘇男約在汽車旅館進行談判，談判不成發生衝突，蘇男疑先用毛巾悶死廖女後再朝自己的太陽穴開槍自戕。

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警方指出，廖女外觀看不出有孕，汽車旅館工作人員證稱蘇男及廖女入住汽車旅館後出入正常，行為看不出有異狀，也沒有聽見2人入住後有爭吵或槍響聲；至於廖女是否有懷孕，法醫相驗後才能確定。（編輯：戴光育）1110625

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