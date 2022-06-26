女攀登畢祿山 摔落溪谷髖部骨裂陸空聯合救出

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）一名女子隨隊預計今天來回畢祿山，行經820林道6.8公里處摔落溪谷，疑髖部骨裂須繩索救助才能脫困，南投縣消防局等單位趕往救出女子，考量擔架難行崎嶇林道，申請空勤直升機吊掛送醫。

南投縣消防局今天上午獲報，一支8人登山隊攀登花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界的畢祿山，其中一名女登山客行經820林道6.8公里處滑落溪谷5公尺，導致髖部、膝蓋受傷無法行走，須架設繩索及人力搬運。

南投縣消防局第二大隊成立前進指揮所，擬定搜救計畫並派仁愛分隊會同神鷹山區搜救隊、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊入山搜救；消防局指出，林道至畢祿山登山口步行約需2.5到3小時，途中幾處危險崩塌地形，搜救人員攜帶登山裝備、沉重的繩索救援工具及擔架等，更增加救援難度。

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消防局透過訊息指出，搜救人員近午接觸傷者，經生命徵象評估及檢查，女子意識清醒但髖關節疑骨裂，以籃式擔架拖拉至步道，因山路崎嶇難行，無法承受長距離擔架搬運，申請內政部空中勤務總隊直升機吊掛傷者，下午飛返清泉崗由台中市消防局送醫。

消防局表示，合歡山一帶6月已受理5起山域事故，包含迷途失聯、遇土石崩塌受困、抽筋、摔傷等，再次呼籲山友平時練好基本體力，不要用爬山練體能，登山前做足準備、盡量結伴同行，網路組團彼此不熟且體能、經驗落差大，建議選擇專業登山嚮導。（編輯：陳仁華）1110626