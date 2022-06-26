雲林某織造廠員工觸電致死 妻控業者漏電不處理

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（中央社記者黃國芳雲林縣26日電）雲林縣虎尾鎮某織造工廠5月間發生工安意外，何姓男員工送醫不治，檢警相驗死因與電擊有關；何男妻子上網PO文控訴工廠漏電不處理，縣府表示，將協助家屬處理後續賠償事宜。

何姓男員工的妻子昨天在臉書Facebook社群貼文「這是一起工安意外，已由地檢署相驗證實，因觸電導致心臟休克死亡，死者才41歲，上有媽媽，下有妻子及7歲小孩，不知道一條人命到底值多少」。

針對這起工安事件，雲林地檢署表示，何男經解剖後，檢察官日前收到解剖報告，法醫研究所認為何男死亡原因與電擊有關，此部分已告知家屬，惟過失責任歸屬仍待工安事故調查報告釐清後，檢方才能進一步偵查。

何男妻子表示，丈夫在工廠擔任副組長職務，5月7日在鎖機器螺絲時，不慎觸電倒地，事後勞檢發現是旁邊的捲紗機漏電造成；丈夫倒地後，公司員工有進行心肺復甦術（CPR）急救，但送醫急救後仍不治。

何男妻子指出，自己也曾在這家工廠工作2年多，因生小孩，請完育嬰假後才離職，而當時在工廠就傳出有漏電情況，不過業者並沒有妥善處理，一定要等到有人出事了，才要處理嗎。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠今天告訴中央社記者，這家工廠發生員工疑似感電致死事故，職安署中區職業安全衛生中心於當天即前往檢查，並勒令工廠應立即局部停工改善，勞青處已前往了解事故及宣導職災相關法令。

張世忠指出，已先發給何男家屬職災慰問金新台幣2萬元，另勞動部10萬元慰助金將於明天訪視發放。後續賠償如有需要，縣府將協助家屬透過縣府勞資爭議調解及勞動申訴等救濟管道解決。

張世忠說，何男經確認為感電致死並開立死亡證明，經了解職安署中區職業安全衛生中心將據以完成檢查報告後，移送雲林地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1110626