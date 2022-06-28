載運有毒藥劑「重捕劑」 大貨車爆胎衝下國3邊坡

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國道3號竹南交流道南下匝道口28日發生車禍意外，一輛大貨車疑因右前輪爆胎，失控撞擊外側護欄，衝至邊坡下方。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗28日電）一輛載運有毒藥劑「重捕劑」的大貨車，今天上午行經國3南下竹南交流道匝道口，疑右前輪爆胎，失控撞破護欄、衝下深約10公尺邊坡，所幸駕駛僅受擦傷，有毒液體未大量外漏。

國道警察局第2大隊後龍分隊小隊長巫金發表示，上午7時接獲民眾通報，國道3號竹南交流道南下匝道口發生車禍意外，趕往事故地點發現是一輛大貨車疑因右前輪爆胎，失控撞擊外側護欄，衝至邊坡下方。

由於大貨車上載運的物品，貼有「重捕劑」、「危險、吞食有毒」的告示，國道員警不敢大意，第一時間除了轉報竹南消防分隊前往搶救、警戒外，也通知苗栗縣環保局協助查看。

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僅遭受輕微皮外傷的張姓駕駛表示，當時行經國道3號竹南路段，輪胎突然爆裂，「整個像被拉出去」偏離車道，還好裝有重捕劑的塑膠桶沒有破裂情況，只有輕微滲出。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳指出，重捕劑是處理廢水的添加藥劑，讓水中的金屬離子合成固體，如果大量外洩流到溝渠，必須進行阻隔，目前初步觀察只有少部分滲漏到地面，將要求廠商盡快挖除受汙染的泥土、並加以填補。（編輯：李錫璋）1110628