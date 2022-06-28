男子與女友殉情未死 更一審輕判1年

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（中央社記者劉世怡台北28日電）王姓女子燒炭自殺身亡，男友杜姓男子稱要與女友殉情未死。一審判杜男2年8月。高院更一審今天認定杜男留有遺書、一氧化碳中毒，到醫院時多次拒絕治療，依幫助自殺罪判刑1年。

判決指出，王女於民國104年8月間因感生無可戀而萌發輕生念頭，杜男即陪同女友購買助眠藥物、木炭，返回租屋處燒炭。王女自行吞服大量助眠藥物後陷入昏迷狀態，因吸入過量一氧化碳中毒窒息身亡。

杜男見女友死亡後，打電話告知母親，不過，警消到場時，王女已回天乏術。杜姓男子表示兩人相約殉情，辯稱因王女表示現階段很好、希望把時間停留在最美好的時刻，他認同王女的話，所以決定陪王女一起走。

一審士林地方法院調查，王女案發前關閉臉書、退出LINE群組斷絕與外界聯繫，也留下親筆遺書細數與家人相處點滴，交代未完心願，王母也指證遺書筆跡與女兒筆跡相符。

此外，屍體相驗報告指出，王女手腕有多處陳舊性割痕，可見王女早有輕生想法，而王女所服用的藥物屬錠劑，在身體無外傷且現場無打鬥抵抗跡象的情況下，應可認定王女自行吞服藥物。

至於杜男聲稱要與王女殉情，士林地院查出，並無足夠證據顯示杜男有服食助眠藥物、自陷於昏迷風險狀後，與王女同處充滿一氧化碳氣體租屋處多時的情形，杜男辯稱要與王女謀為同死，難以採信，依幫助自殺罪判刑2年8月。

案經上訴，二審台灣高等法院審理後，一樣認定王女自殺身亡、杜男幫助自殺，並痛批杜男以誓言包裝謊言，失約於王女，不僅騙取王女純潔浪漫的感情，騙得王女天真無邪的信任，更騙走王女青春寶貴的生命。

二審認為，杜男案發後不願坦承犯行，飾詞巧辯，原審判決過輕，改判4年徒刑，案經上訴，最高法院撤銷原判決發回高院更審。

高院更一審今天宣判，審判長陳如玲指出，考量杜男到醫院救治時，有一氧化碳中毒，並多次拒絕治療，2人都留有遺書，遺書沒有偽造情形，做出有利杜男的認定，改判1年徒刑。可上訴。（編輯：張銘坤）1110628

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