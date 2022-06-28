台中小吃店肢體衝突釀1死案 再追捕4嫌屏東落網

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市第二市場內某家小吃店23日爆發肢體衝突釀1死，警方先在桃園市帶回5人後送辦，今天在屏東縣逮捕主嫌林姓男子與同夥等共4人，正押返台中，將進行後續調查釐清。

檢警今天表示，當天案發後5小時內，專案小組先帶回涉案的游姓男子等5人偵辦，其中游男涉殺人罪嫌重大，24日向法院聲押禁見獲准，另4人獲裁定交保或請回。

專案人員今天上午循線前往屏東縣將主嫌林男等4人逮捕，正押返台中，進行後續調查釐清。

檢警查出，黃姓男子等5人23日清晨6時21分前往此家小吃店用餐，林姓男子等人也進入店內準備用餐。

林男見到黃男等人以為遇到熟人上前攀談，黃男認為不認識，回林男「我又不認識你」。林男認為對方態度不佳，雙方爆發口角，在同行友人勸阻下，雙方點餐後各自找位置用餐。

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檢警指出，席間黃男打電話給友人稱「一起來吃早餐」，林男在隔壁桌聽聞，認為對方要糾眾到場，林男待黃男掛斷電話後，立即與同夥持現場的桌椅，毆打黃男等5人。林男等人犯案後，分乘3輛自小客車逃逸。

警方獲報聚眾鬥毆趕到現場，將受傷的黃男等3男2女共5人送醫，其中黃男送醫後傷重不治，其餘4人無大礙。案發後，警方立即組成專案小組偵辦，在桃園市陸續帶回涉案的游男等5人，今天再逮捕林男等4人，正持續調查釐清。（編輯：戴光育）1110628