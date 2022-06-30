台中第二市場凶殺案 主嫌等4人羈押禁見

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市第二市場23日發生凶殺案，主嫌林男與同夥共4人前天在屏東縣落網，案經檢方複訊後，昨天晚間依殺人等罪向法院聲請羈押，台中地方法院今天上午裁准。

台中地院今天告訴中央社記者，林男等4人案經法官召開羈押庭審理後，認為罪嫌重大，且有逃亡串證之虞，今天上午均裁定收押禁見。

檢警查出，桃園市29歲林男等7人22日到台中市，與3名友人共10人到夜店飲酒餐敘後，23日清晨到第二市場一家小吃店用餐，其中謝男見另一方黃姓男子等5人也在店內用餐，以為遇到熟人上前打招呼，黃男因不認識謝男回「我又不認識你」，謝男認為對方態度不佳，雙方爆發口角。

雙方同行友人勸阻，各自找位置用餐，席間黃男打電話找友人「一起來吃早餐」，引發林男等人認為對方挑釁要揪眾到場，林男等人待黃男掛掉電話後，持現場桌椅毆打黃男等人，林男拿出預藏的皮帶刀攻擊黃男，犯案後林男等人分乘3輛自小客車逃逸。

警方獲報到場，黃男送醫不治，另4人無礙。警方當天先逮捕游男與同夥等5人，檢方以游男殺人罪嫌重大，24日向法院聲押禁見獲准，另4人裁定交保、請回。

辦案人員28日循線前往屏東縣墾丁地區，逮捕林男與共犯謝男共4人偵辦，全案依殺人等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110630