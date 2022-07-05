愛國同心會涉違反滲透法 主席不起訴、2被告通緝中

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（中央社記者蕭博文台北5日電）愛國同心會被控接受「台辦」等滲透來源金援，在台發起反制罷免前高雄市長韓國瑜活動，涉違反滲透法。北檢今天以主席周慶峻身亡為由不起訴，另通緝周妻林明美、秘書長張秀葉。

周慶峻另被控吸收蕭姓、李姓、鄭姓成員，在中聯辦指示下，以暴力手段嚇阻香港民運領袖黃之鋒、何韻詩，另從事多項抗議活動，涉違國安法發展組織罪嫌；北檢因周慶峻身亡不起訴，認為蕭男等3人犯嫌不足，不起訴。

此外，周慶峻妻子林明美、愛國同心會秘書長張秀葉同樣列為本案被告，但2人未到案，檢察官已發布通緝；林明美、張秀葉是否觸犯國家安全法、反滲透法，仍由檢察官偵辦中。

台北地方檢察署不起訴處分書指出，調查局追查發現，中華愛國同心會原擁護中華民國，後來轉而支持中國共產黨，作為境外敵對勢力滲透來源中華人民共和國在台內應，伺機配合中共遂行中國統一意圖，破壞變更中華民國國體。

民國100年間，周慶峻夫妻赴湖北省當陽市開設魚塘，與當地人民政府台灣事務辦公室接觸，後續接受中共國務院台灣事務辦公室、國台辦政黨局，及湖北省、北京市、廣東省等台辦資助及領導，以免費土地從事養殖、農林事業，獲取優厚經濟利益。

周慶峻夫妻涉嫌接受大陸涉台單位金援，陸續將工作費以現金方式攜帶來台，每次約帶回1萬元美元與人民幣2萬元，作為愛國同心會發展組織使用，並配合在台推動兩岸和平統一、對抗法輪功與台獨等任務。

不起訴書提到，周慶峻夫妻吸收張秀葉、蕭男、李男、鄭男，由張女主持抗議活動，並透過微信群組向湖北省台辦人員襄主任回報工作成果，或編印成紙本報告交付國台辦等單位。

檢調查出，周慶峻夫妻接受襄主任指示在台北101廣場前以暴力手段抗議法輪功，並推舉張秀葉參選台北市議員，甚至以國台辦經費幫張秀葉賄選。

周慶峻夫妻另涉嫌接受中央人民政府駐香港特別行政區辦公室指示，指示成員刺探、蒐集行蹤，率眾對來台拜訪的黃之鋒、何韻詩發動抗議，揚言要讓黃之鋒、何韻詩吃拳頭。

此外，109年1月15日反滲透法公布後，張秀葉同年5月29日率眾前往監察院抗議，反制罷免韓國瑜活動，涉嫌觸犯反滲透法。

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張秀葉先前曾供稱，周慶峻自大陸各地台辦收取經費，或由台辦牽線及指示台商挹注資金，再由周妻管理財務。

檢察官調查後認為，依張秀葉等被告供述，愛國同心會由周慶峻發起並主持，周妻、張秀葉也涉嫌指揮、操縱組織；但蕭姓、李姓成員分別只是掛名的執行長、副會長，鄭姓成員則是抗日協會理事長與愛國同心會為夥伴關係，3人行為頂多是加入或參加組織，並非為大陸地區發起、主持、操縱、指揮或發展組織，罪嫌不足不起訴。（編輯：李亨山）1110705