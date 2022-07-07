花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年重刑

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮玉里鎮長蔡秋龍任職期間涉嫌向廠商收受不正利益、侵占里長事務補助費等罪嫌，花蓮地檢署偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪起訴蔡秋龍夫妻等16人，對蔡求處重刑15年。

花蓮地檢署調查，蔡秋龍與徐姓妻子在當地開設建設公司，因蔡秋龍財務狀況不佳，利用擔任鎮長職務關係，以驗收放水向得標廠商以無息或低息借貸、小型工程案收賄及侵占離世里長事務補助費等3種手法收取不當利益。

檢方調查，蔡秋龍透過李姓建設課職員、林姓監造人員等擔任白手套，向得標廠商以無息借貸或低息短期融資借款，每次借款金額新台幣41萬至250萬不等，稱「若願意借錢，以後路還很長，大家好配合」，投標將不會被刁難，驗收或請款可順利進行。

案件涉及民國108年至110年間多項公共工程，包括大禹壘球場標案、璞石藝術館設施改善計畫、玉水圳公園工程標案等。

檢方也查到，109年間玉里鎮東豐里長因病去世，蔡秋龍派專屬林姓司機代理，期間里長事務補助費由林提領，供蔡秋龍支付個人日常開銷、公關費用等，共同侵占公款46萬多元。

另外，為向小型工程案廠商收賄，蔡秋龍等人收買公所承辦人，利用小型工程案得不經公告程序指定5間廠商得標，108至109年間指定廠商供得標126件小型工程案，總金額逾980萬元。

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花蓮地檢署今天指出，蔡秋龍、徐姓妻子等共16名被告共同涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受不正利益、侵占公有財物等罪嫌。

檢方指出，蔡秋龍因財務困難，藉職權向施壓控制標案進度，向得標廠商要求借款，將里長事務費納為己有，又藉小型工程款收取賄賂與不正利益，嚴重影響國民對政府機關的信賴，破壞政府公務員廉潔形象，具體求處有期徒刑15年。在押被告蔡秋龍今天下午移審至花蓮地院。（編輯：黃世雅）1110707