男高中生谷關野溪失足落水 救起無生命跡象

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台中谷關管制哨上游約2公里處的溪床，一名年約16歲高中生9日在深約3公尺的潭水中溺水，消防獲報出動救援，隨後在潭底發現溺水者，但已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市消防局今天接獲報案，谷關管制哨上游約2公里處的溪床，有人在深約3米的潭水中溺水，出動消防員救援，隨後在潭底發現洪姓高中生，潛水人員將他打撈上岸，但已無生命跡象。

台中市消防局今天接獲民眾報案，谷關管制哨走向溪床，再往上走2公里的地方，疑有2人在游泳，其中1人疑似溺水，卡在潭底，請求救援，消防局立刻派員前往搶救。

消防人員抵達現場，發現為1處水深約3米的深潭，消防人員在潭底發現溺水的洪姓高中生，因無法拉起，派遣潛水人員協助救援，約接近下午2時，洪姓高中生才被拉至岸邊，已無生命跡象。

警方初步調查，16歲的洪姓高中生與友人相約前往馬陵野溪溫泉，途中涉溪時，洪姓高中生疑失足溺水，另1名同伴發現後大呼救命，在旁釣客發現，立刻協助報案。

警方指出，洪姓高中生被拉上岸時，已無呼吸心跳，將報請檢察官相驗，釐清死因。（編輯：卞金峰）1110709