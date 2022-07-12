羅文嘉指中天電視為紅媒挨告 北檢不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北12日電）民進黨前秘書長羅文嘉公開指稱「中天電視接受中國政府資金補助，基本上就是紅媒」，遭中天控告加重誹謗。北檢今天認為，羅對可受公評之事進行適當評論，不具違法性，不起訴。

台北地方檢察署不起訴處分書指出，羅文嘉於民國110年11月5日於臉書發文指出，「中天電視接受中國政府資金補助，基本上就是紅媒」，中天電視認為羅文嘉散布不實言論，提告加重誹謗罪嫌。

北檢調查，羅文嘉於108年間在廣播節目中指出，「中天電視接受來自中國北京之資金，作為一個接受中國資金資助的媒體，我們可以認為它基本上是個紅媒」。因而遭中天提告，獲不起訴確定，中天聲請交付審判也遭駁回確定，羅文嘉因此在臉書發表本案文章。

檢察官認為，羅文嘉本案文章是引述不起訴處分書與刑事裁定的調查內容進行分析評論，屬於依據個人價值判斷而為的意見表達，縱使內容、用詞令中天不悅，但因事涉公益，且無過度偏離合理評論範疇，不符加重誹謗罪的構成要件。

不起訴書也指出，「紅媒」顧名思義是指紅色媒體，也就是言論立場傾向且親近中國大陸地區政府的媒體，與所謂「藍媒」、「綠媒」等詞均無涉及價值判斷，只是對於媒體產出內容立場傾向的客觀描述。

檢察官還認為，108年1月至11月間各新聞台平均收視率由中天居冠，可見羅文嘉指稱「紅媒」一事並未減損中天收視率。

檢察官認為，中天即便經營方式轉為網路直播，對公眾仍極具影響力，基於維護善意發表意見自由的目的，權衡羅文嘉用語及評論之事，應屬於對可受公評之事表達意見，而不具違法性，犯罪嫌疑不足，不起訴。（編輯：方沛清）1110712