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涉炒作自家股票 星寶國際董事長100萬元交保

2022/7/13 09:58
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（中央社記者蕭博文台北13日電）股票上櫃交易的星寶國際黃姓董事長涉嫌結合股市作手，於107年間炒作自家股票。北檢昨天約談黃男等人，今天諭知黃姓董事長、曾姓被告、顧姓股市作手各以100萬元交保。

此外，陳姓被告以新台幣30萬元交保，杜姓被告以50萬元交保。

檢調獲報，星寶國際公司原為基因國際生醫股份有限公司，主要業務為學名藥；黃姓董事長兼總經理具有律師資格，卻涉嫌於民國107年間炒作自家股票。

檢調調查，黃姓董事長夥同陳姓、曾姓公司人員，提供籌碼並結合顧姓股市作手及陳姓證券營業員、杜姓被告，在1個月內將星寶國際每股股價自新台幣40餘元炒作至50餘元。

台北地檢署認為，黃男等人涉嫌拉抬星寶國際股票交易價格及造成股票交易活絡表象，違反證券交易法操縱股價罪嫌，昨天由承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站執行搜索15處，約談黃男等6人到案釐清案情。

據了解，陳姓證券營業員為群益證券大安分公司營業員，檢調昨天因此搜索群益證券大安分公司；但陳姓營業員接受調查局訊問後，因故未到北檢接受複訊。

檢察官今天凌晨複訊後，陸續諭令黃姓董事長等5人交保。（編輯：陳仁華）1110713

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