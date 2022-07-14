苗栗男子疑感情糾紛 遭空氣槍襲擊、鋁棒毆打送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣竹南鎮22歲朱姓男子疑因感情糾紛，在新竹縣友人家遭2名陌生男子持鋁棒毆打、空氣槍襲擊並限制自由逾7小時才放行返家，家人發現受傷報警，並將男子送醫。

苗栗縣消防局今天指出，昨天深夜11時33分接獲警方轉報，竹南鎮一處民宅有男子遭槍傷，救護人員到場發現傷者遭空氣槍襲擊、鋁棒毆打，除臉部因BB彈摩擦破皮流血，身上也有多處空氣槍射擊痕跡，所幸意識清楚，可自行上擔架床，隨後由救護車送往醫院治療。

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苗栗警方初步調查，22歲朱姓男子昨天下午3時許前往新竹縣新豐鄉友人家赴約，遭2名陌生男子分持空氣槍及鋁棒攻擊毆打，並被拍攝下跪向前女友下跪道歉影片後限制自由，至深夜近11時才被放行返回竹南住家，經家人發現受傷報警。

警方指出，因案發地在新竹，經受理妨害自由、傷害案並製作被害人筆錄後，移由轄區新竹縣新湖分局後續偵辦，釐清案情。（編輯：方沛清）1110714