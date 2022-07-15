矯正機關首長交接 蔡清祥勉嘉義舊監與日本交流

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（中央社記者劉世怡台北15日電）法務部今天舉辦矯正機關首長聯合交接典禮，吳永杉出任嘉義監獄典獄長，部長蔡清祥期勉持續帶領「嘉義舊監獄」與日本「網走監獄博物館」結為姊妹監獄並交流，登上國際舞台。

法務部長蔡清祥在典禮致詞指出，特別感謝卸任嘉義監獄典獄長黃銘強對於「國定古蹟嘉義舊監獄」活化再利用的努力，也期勉新接任吳永杉典獄長能持續帶領「嘉義舊監獄」結合地方觀光，並透過與日本「網走監獄博物館」結為姊妹監獄的交流互動，登上國際舞台。

蔡清祥也肯定矯正機關在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時刻，還能堅守長達1年以上「零確診」的紀錄，同時全力配合中央政府政策，完成三倍券及五倍券的分裝任務。現階段疫情威脅仍未解除，各矯正機關不能鬆懈，應配合遵守新台灣防疫模式，以維持職員及收容人健康及監所的穩定運作。

蔡清祥致詞時提及，矯正機關首長應懷有「打破舊思維，開創新格局」的魄力，良善政策應突破困境並付諸實際行動才有豐碩的成果，例如，自主監外作業創造收容人復歸社會，同時解決企業缺工問題，創造多贏局面；推動援助家庭計畫，協助經濟弱勢的收容人及其家庭。

法務部矯正署新聞稿指出，近年來矯正機關完成許多艱鉅的任務，包含監獄行刑法及羈押法的修法、成功將少年輔育院轉型為矯正學校，以保障該校學生受教權、繼續推動矯正機關擴遷及改建工程，以提升收容品質，以及配合強制工作制度取消進行台東監所整編工作等。

新聞稿提及，矯正署許多政策均以「收容人成功復歸」為最終目的，透過貫穿式司法保護，綿密社會安全網以防止再犯。

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矯正機關首長異動名單如下：一、新竹監獄典獄長吳永杉調派嘉義監獄典獄長；二、台北看守所所長曾文欽調派新竹監獄典獄長；三、台中女子監獄典獄長劉明彰調派台北看守所所長；四、矯正署教化輔導組組長劉玲玲調派台中女子監獄典獄長。

五、新竹看守所所長詹益鵬調升矯正署教化輔導組組長；六、綠島監獄典獄長戴明瑋調派新竹看守所所長；七、矯正署安全督導組副組長翁永芳調派綠島監獄典獄長；八、台北女子看守所所長李宗莉調派台南少年觀護所所長；九、台南少年觀護所所長鄭翠芬調派台北女子看守所所長。（編輯：張銘坤）1110715