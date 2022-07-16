貨船卸貨意外 疑繩索斷裂巨石壓死花蓮碼頭工人

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮港第14號碼頭2日發生工安意外，一艘貨船卸貨過程不明原因繩索斷裂，30多公噸大理石掉落重壓艙內協助卸貨的碼頭工人，當場無生命跡象。花蓮港警表示，全案仍在調查。

花蓮港務警察總隊刑警隊小隊長蔡明宗今天表示，2日上午8時40分接獲勤務中心通報，花蓮港14號碼頭停靠貨船發生工安意外，經刑警隊勘查，貨船載運大理石停靠花蓮港，由吊車與纜繩吊掛至碼頭處。

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蔡明宗說，經調查，執行吊掛石塊作業時，纜繩搖晃後斷裂，不慎壓到艙內作業的60多歲夏姓工作人員，導致夏男下半身重創，當場無生命跡象，已報請花蓮地檢署檢察官相驗，並通報花蓮港務公司、勞動部職業安全衛生署勘查，全案仍在偵查釐清中。

花蓮地檢署相驗後初步研判為意外，家屬對死因沒有意見，僅希望能將遺體修復好。檢方指出，將待勞動檢查報告出爐後，釐清當時操作是否涉及過失致死等刑事責任。（編輯：方沛清）1110716