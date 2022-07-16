新竹縣鳳山溪抓魚戲水 越南籍男大生溺水身亡

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新竹縣消防局上午獲報，在鳳山溪靠近竹北市白地街附近疑有溺水案件，為3名外籍大學生前往抓魚，其中1名朱姓男子卻遲未上岸，搜救人員下午尋獲溺水朱男，但已無生命跡象。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣明新科大3名越南籍學生，今天到鳳山溪消暑戲水、抓魚，其中，朱姓學生未上岸，經通報新竹縣消防局協助尋獲朱男，但已無生命跡象。

新竹縣消防局向中央社記者表示，上午近11時獲報鳳山溪靠近竹北市白地街附近，疑有溺水案件，現場為3名明新科大外籍學生抓魚，1人未上岸，消防局派9車、3船前往搶救，約在下午2時許，發現溺水的朱姓男子，但已無生命跡象。現場已採證並報請檢察官相驗。

新竹縣消防局表示，日前公告縣內15處危險水域，包含北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下。

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以及，新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣（含山腳碼頭）、五峰鄉大隘村上坪溪水域。

新竹縣消防局指出，天然水域暗藏危機，民眾在安排玩水活動時，應慎選評估水域安全措施，避免前往設有禁制標誌危險水域，勿從事游泳、潛水等水域遊憩活動，應選擇安全且有合格救生員駐守水域。（編輯：方沛清）1110716