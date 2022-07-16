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高雄轎車閃機車 誤踩油門衝柵欄撞死攤販

2022/7/16 22:58（7/16 23:06 更新）
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高雄市左營區蓮潭路15日晚間發生死亡車禍，造成附近天府宮廣場烤肉攤老闆傷重不治，事故現場一片狼藉。高雄市左營警分局晚間說明事故原因及處理過程，並強調並非飆車肇禍。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月16日
高雄市左營區蓮潭路15日晚間發生死亡車禍，造成附近天府宮廣場烤肉攤老闆傷重不治，事故現場一片狼藉。高雄市左營警分局晚間說明事故原因及處理過程，並強調並非飆車肇禍。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月16日
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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄左營區蓮潭路昨晚發生死亡車禍，黃姓男子開車閃避左轉機車不及，又誤踩油門撞上天府宮前鐵柵欄，再一路向前撞上烤肉攤，造成攤販老闆身亡，騎士及攤販員工受傷。

由於有民眾透過臉書感嘆蓮池潭附近一到晚上就成為飆車族的聖地，希望警方可以加強巡邏、執法，「不再有下一個人在蓮潭，死在飆車族的輪下」。高雄市左營警分局晚間說明事故原因及處理過程，並強調並非飆車肇禍。

警方昨晚7時24分獲報蓮潭路與蓮潭路151巷口車禍，員警到場發現37歲黃男駕自小客車沿蓮潭路北上，前方原同向的21歲曾姓男子騎乘機車從外側左轉，直行的黃男閃避不及，擦撞曾男機車，造成曾男擦挫傷。

不料黃男一時緊張誤踩油門，衝撞一旁天府宮廟口鐵柵欄，又推著柵欄向前撞上廟前空地的烤肉攤，造成46歲烤肉攤陳姓老闆重傷送醫不治，58歲黃姓員工手部、胸口受傷。

警方表示，經查機車及汽車駕駛酒測值皆0，全案依過失致死罪函送地檢署偵辦、釐清詳細肇事原因。（編輯：孫承武）1110716

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