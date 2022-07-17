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恆春遊艇失動力湧浪中漂流 海巡馳援拖帶進港

2022/7/17 11:57（7/17 12:46 更新）
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屏東恆春一艘搭載2名船員、46名遊客的遊艇，16日下午3時許因引擎故障失去動力，在海上漂流，海巡獲報馳援，以海巡艇拖帶進港，人船均安。（海巡提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月17日
屏東恆春一艘搭載2名船員、46名遊客的遊艇，16日下午3時許因引擎故障失去動力，在海上漂流，海巡獲報馳援，以海巡艇拖帶進港，人船均安。（海巡提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月17日
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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東恆春一艘遊艇，16日搭載2名船員、46名遊客，在後壁湖漁港外約0.5浬處失去動力海上漂流，恆春海巡隊獲報馳援，因海象不佳，以海巡艇拖帶進港，化解危機。

恆春海巡隊副隊長蕭懷文接受媒體聯訪指出，16日下午3時許，遊艇搭載2名船員、46名遊客共48人，從後壁湖漁港要前往南灣水域進行水域活動，不料途中引擎故障，雙俥螺旋槳皆失效，無法立即排除故障，在漁港外的0.5浬處，失去動力海上漂流，船長立即撥電話求救。

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蕭懷文表示，恆春海巡隊PP-3550巡防艇馳往救援，現場評估浪高2公尺、5至6級陣風，海象不佳，考量距岸約200公尺，西南湧強勁，且遊艇船上遊客眾多不利接駁，若未立即處置恐有遭湧浪拍打擱淺，遂斷然以拖帶方式救援，人船均安。

國旅補助加溫下，各地景點出現觀光人潮。恆春海巡隊呼籲，各類船舶出港前應做好各項航前檢查，平時應加強機械維保，隨時注意海象變化防範意外發生。（編輯：陳仁華）1110717

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