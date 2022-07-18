高雄1個月大男嬰重傷搶救 21歲父母疑虐童送辦

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄18日電）高雄市1個多月大男嬰，被醫院通報疑似虐童，到院前一度失去呼吸心跳，正在加護病房搶救。21歲年輕父母辯稱是嬰兒自行翻身掉落嬰兒床導致，但警方質疑說法，將2人送辦。

高雄市警消16日凌晨1時59分接獲大寮區一起嬰幼兒救護案件，1個多月大男嬰呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救後恢復生命徵象。醫院今天對中央社記者表示，男嬰目前仍在加護病房救治中。

轄區林園分局警方表示，男嬰送醫後不久，接獲醫院通報疑似虐童，醫院檢傷發現男嬰身上有新舊傷，脖子有傷痕，出生時體重有2600餘公克，但到院時只剩2200餘公克，體重過輕。

男嬰父母均為21歲，兩人向警方及高雄社會局人員否認虐嬰，指稱是男嬰自行翻身從嬰兒床掉落到地面受傷，脖子傷痕是自己抓傷。不過說法遭警方質疑，將2人送辦。

警方表示，男嬰6月2日出生，應還不會翻身，且從高度不高的嬰兒床摔落也不至於如此重傷，並據醫療人員說法，男嬰應有遭劇烈搖晃致傷。

據警方調查，這對夫妻結婚約3年，已生3胎，婚後住在娘家，丈夫平常打零工，妻子是家庭主婦，2人無前科，也未有通報家暴紀錄。

社會局對中央社記者表示，經了解，除了男嬰由父母照顧，老大、老二則多由外公、外婆照顧，因此認為父母嫌疑重大。

社會局表示，目前會評估外公、外婆是否有能力全權負責照顧小孩，否則會將小孩另行安置。此外，此案將由市府提出告訴，交由司法偵辦釐清，維護年幼孩子權益。（編輯：郭諭儒）1110718