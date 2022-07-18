男子持千元假鈔連騙3檳榔攤 苗栗警鎖定犯嫌查緝

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苗栗縣有男子以千元玩具假鈔，接連到頭份市3處檳榔攤行騙購買100元檳榔，店員一時不察交付檳榔及找錢後，男子已逃逸無蹤，警方已調閱監視器鎖定犯嫌偵辦。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣有男子以千元玩具假鈔，接連到頭份市3處檳榔攤行騙購買100元檳榔，店員一時不察交付檳榔及找錢後，男子已逃逸無蹤；警方今天表示，已調閱監視器鎖定犯嫌偵辦。

受害檳榔攤業者透過臉書社團發文指出，一名男子在17日凌晨4時30分許，分別前往頭份市3處檳榔攤以假鈔購買檳榔，提醒夜班同行留意；有網友留言表示，自己也是受害者，收到男子的假鈔，對方拿出1000元稱要買100元的檳榔，拿完檳榔和找錢後便加速騎走，「真的很可惡」。

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苗栗縣警察局頭份分局副分局長陳衍馥今天接受媒體訪問表示，員警網路巡邏發現此事主動介入偵辦，通知被害店家製作筆錄，經調閱監視器畫面，已鎖定犯嫌積極查緝中。

警方指出，男子使用的假鈔雖有「玩具印製廠」字樣，但店員往往急著拿檳榔給顧客一時未多加注意，等近一步檢視鈔票發現不對勁，對方已經逃逸無蹤，全案將依詐欺罪嫌持續調查偵辦。（編輯：李錫璋）1110718