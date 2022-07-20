潘懷宗詐領助理費一審緩刑 檢方不上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北20日電）台北市議員潘懷宗詐領助理費333萬餘元，一審士院考量他認罪並繳交犯罪所得等情狀，判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年。士檢研議後決定不上訴，潘懷宗可望緩刑確定。

士林地方檢察署今天證實，上訴期限已屆滿，檢方考量潘懷宗認罪，且法院量刑、宣告褫奪公權與緩刑的附帶條件均妥適，因此決定不上訴。

潘懷宗的辯護人魏憶龍則表示，原則上也不會上訴，希望本案盡快終結。

士林地方法院判決指出，潘懷宗考量市議會編列市議員每月2萬元的為民服務費，不足以支應服務處開銷及服務選民花費，為節省個人支出，自民國95年起，授意辦公室主任陳玉臺找尋人頭擔任公費助理。

陳玉臺指示胞姊、外甥及2名自家公司員工提供銀行帳戶，並聘用4人為公費助理詐取補助費，支付服務處租金、水電或購買贊助里民活動禮品；總計潘懷宗在台北市議會第10、11、12、13屆市議員任期內，詐領助理費共333萬5835元，構成4次犯行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘懷宗等6人均認罪，士院考量潘懷宗偵查中自白犯罪並繳交全部犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑，另考量潘懷宗挪用補助費多用於服務處與選民服務，極少數用於個人公關，與單純飽足私囊的情形不同。

士院參酌本案情節及潘懷宗的年齡與罹患惡性腫瘤等身體狀況，再依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑，6月間判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，須在緩刑確定之日起4年內，向公庫支付新台幣50萬元。（編輯：李亨山）1110720