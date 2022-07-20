更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
首頁 / 社會

潘懷宗詐領助理費一審緩刑 檢方不上訴

2022/7/20 10:40（7/20 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北20日電）台北市議員潘懷宗詐領助理費333萬餘元，一審士院考量他認罪並繳交犯罪所得等情狀，判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年。士檢研議後決定不上訴，潘懷宗可望緩刑確定。

士林地方檢察署今天證實，上訴期限已屆滿，檢方考量潘懷宗認罪，且法院量刑、宣告褫奪公權與緩刑的附帶條件均妥適，因此決定不上訴。

潘懷宗的辯護人魏憶龍則表示，原則上也不會上訴，希望本案盡快終結。

士林地方法院判決指出，潘懷宗考量市議會編列市議員每月2萬元的為民服務費，不足以支應服務處開銷及服務選民花費，為節省個人支出，自民國95年起，授意辦公室主任陳玉臺找尋人頭擔任公費助理。

陳玉臺指示胞姊、外甥及2名自家公司員工提供銀行帳戶，並聘用4人為公費助理詐取補助費，支付服務處租金、水電或購買贊助里民活動禮品；總計潘懷宗在台北市議會第10、11、12、13屆市議員任期內，詐領助理費共333萬5835元，構成4次犯行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘懷宗等6人均認罪，士院考量潘懷宗偵查中自白犯罪並繳交全部犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑，另考量潘懷宗挪用補助費多用於服務處與選民服務，極少數用於個人公關，與單純飽足私囊的情形不同。

士院參酌本案情節及潘懷宗的年齡與罹患惡性腫瘤等身體狀況，再依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑，6月間判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，須在緩刑確定之日起4年內，向公庫支付新台幣50萬元。（編輯：李亨山）1110720

潘懷宗
議員批北捷廁所設置缺失 柯文哲：將擬改善計畫 公車專用道現坑洞易積水 北市排定清理修補
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族