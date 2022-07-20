背工戒茂斯山失蹤 增空拍機搜尋、跑山獸提供資訊

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林姓背工在戒茂斯山失蹤進入第5天，多個民間團體加入搜救，來自捷克的「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）無法加入搜救行列，仍將相關訊息提供給台東搜救團體參考。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）林姓背工在戒茂斯山失蹤進入第5天，多個民間團體加入搜救，今天增加空拍機搜尋，搜救好手「跑山獸」也提供資訊；此處常有台灣黑熊出沒，但資深背工說，不會主動攻擊人類。

30歲的阿美族林姓新手背工（高山協作員）15日出任務到戒茂斯溪谷營地運補物資，回程中失蹤。台東縣消防局和民間團體今天持續搜尋。

台東縣消防局今天表示，除有消防局搜救人員搜索外，另有中華民國山難救助協會南區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、熊出沒戶外休閒企業社、天馬登山休閒企業社等民間單位投入救援，今天增加空拍機搜尋。

台東縣消防局表示，目前搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，及空拍機空中探偵，進行擴大區域搜索。這區域地形陡峭行走不易，且常有台灣黑熊出沒，困難重重，但搜救人員不放棄任何希望，不錯過任何跡證，期待能盡快找到失蹤人員。

熊出沒企業社資深背工「熊大」今天接受中央社記者電話訪問表示，15日當天熊出沒的背工在途中曾碰到林男，當時林男背架是空的，只有寶特瓶，但裡面沒水，研判林男可能又下切到溪底裝水，但這幾天熊出沒人員分成3隊搜尋仍沒結果。

「熊大」說，戒茂斯山雖然是台灣黑熊活動領域，他們也經常看到黑熊，但黑熊是警覺性高的動物，環境有狀況就會離開，只要不要刻意去挑釁，牠不會主動攻擊人類。

另外，高山搜救好手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）昨天剛幫忙協尋馬崙山失聯的粘姓男子，因體力尚未恢復，無法到台東加入搜救行列，但他仍然很關心，昨晚下山後立即做功課將相關訊息提供給台東搜救團體參考。

羅培德的妻子羅勃依婉說，羅培德研判在接茂斯山往布拉克桑山方向有綁布條，林男對山勢不熟，有可能被誤導往布拉克桑山方向。（編輯：郭諭儒）1110720