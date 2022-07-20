42歲彰化男獨攀馬崙山失聯 直升機吊掛遺體下山

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彰化縣粘姓男子14日獨自攀登台中市和平區馬崙山失聯，台中市消防局、民間救難團體出動救援，19日發現粘男遺體，20日由空勤總隊直升機將遺體載運下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）彰化縣粘姓男子14日獨自攀登台中市和平區馬崙山失聯未返家，台中市消防局、民間救難團體出動救援，粘男遺體19日被發現，空勤總隊今天出動直升機將遺體吊掛搬運下山。

42歲粘男14日獨攀馬崙山失聯未返家，接獲家屬報案後，15日即出動人員上山搜尋，也出動無人機協助，但連日未發現蹤跡，家屬並在網路懸賞新台幣50萬元尋人。

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台中市消防局今天表示，15日至19日上山，從登山口沿步道兩側搜尋至馬崙山三角點、八壯士登山口等，出動空拍機進行空勘搜尋，民間團體也加入搜救行列。

消防局指出，救難人員19日在馬崙山三角點往白姑大山方向峭壁下方，於馬崙溪瀑布發現粘男遺體，已連繫空勤總隊準備吊掛下山；20日上午，直升機以吊掛方式將遺體搬運下山，後續交由警察、家屬處理。（編輯：陳仁華）1110720