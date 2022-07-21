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蓮池潭帆船翻覆2溺斃 學童落水窒息教練死因待查

2022/7/21 16:25（7/21 16:43 更新）
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高雄市蓮池潭20日發生帆船翻覆意外釀2死，橋頭地檢署21日上午會同檢警專案小組到意外現場勘驗，後續將由專案小組釐清事故發生原因。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月21日
高雄市蓮池潭20日發生帆船翻覆意外釀2死，橋頭地檢署21日上午會同檢警專案小組到意外現場勘驗，後續將由專案小組釐清事故發生原因。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月21日
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄蓮池潭昨天發生帆船翻覆意外釀2死，橋檢今天下午指出，經法醫相驗2人遺體，確認王姓學童雖有穿簡易救生衣，但死因仍為落水窒息，蔡姓教練死因仍待檢體後續鑑定。

橋頭地檢署下午發布新聞稿指出，檢方上午接獲高雄市政府警察局左營分局報驗60歲蔡姓教練、9歲王童遺體，並由主任檢察官顏郁山、外勤檢察官蔡婷潔，會同警方專案小組和法醫，前往高雄市立殯儀館相驗，確認王童死因為落水窒息，蔡姓教練則須待檢體鑑定。

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針對事故發生原因，顏郁山上午11時也會同檢警專案小組前往蓮池潭意外現場勘驗，後續將由專案小組釐清事故發生原因。

高雄市左營區蓮池潭風景區昨天下午發生溺水意外，有合格帆船證照的蔡姓教練下午1時多帶王童進行1對1風帆船訓練課程，但沒多久後船隻卻因不明原因翻覆，警消昨天先救起王童，但送醫仍宣告不治，今天清晨近6時又再尋獲蔡姓教練遺體，兩人遺體均送往高雄市立殯儀館。（編輯：謝雅竹）1110721

高雄蓮池潭20日發生帆船翻覆意外釀2死，橋頭地檢署21日下午指出，經法醫相驗2人遺體，確認學童雖有穿簡易救生衣，但死因仍為落水窒息。圖為救生衣外觀。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月21日
高雄蓮池潭20日發生帆船翻覆意外釀2死，橋頭地檢署21日下午指出，經法醫相驗2人遺體，確認學童雖有穿簡易救生衣，但死因仍為落水窒息。圖為救生衣外觀。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月21日
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