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蓮池潭開放水域發生溺水 陳其邁：將檢討相關措施

2022/7/21 14:11
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄左營蓮池潭昨天發生帆船翻覆意外，蔡姓教練和王姓男童溺水不治，市長陳其邁說，對此事感到心痛、遺憾，會責成市府局處檢討相關措施，去年底開放水域政策也會進一步檢討。

高雄市去年底開放蓮池潭水域活動，昨天卻發生溺水意外，曾是國家級教練的蔡姓教練和王姓男童進行帆船訓練課時，船隻不明原因翻覆，2人溺水不治。

陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪時說，昨天第一時間消防局跟民間團體，就全力進行打撈，他也下令一定要找到人，水利局連夜把水位降低，今天清晨也找到教練遺體，對於這起不幸事件，他感到非常心痛和遺憾。

陳其邁說，會責成市府各單位以此事為教訓，檢討相關措施，既維護開放水域，也要確保使用者安全；市府去年12月公告相關水上活動的安全規定，也希望參與水上活動的民眾，要注意相關安全規定，包括全程都要穿上救生衣等。

至於去年底開放水域的政策，會否因此有所調整？陳其邁說，相關規定都會一併檢討。

高雄市左營區蓮池潭風景區昨天下午發生溺水意外，有合格帆船證照的61歲蔡姓教練下午帶9歲王童進行1對1風帆船訓練課程，但船隻卻因不明原因翻覆，警消昨天先救起王童，但送醫不治，今天清晨再尋獲教練遺體。

兩人遺體均送往高雄市立殯儀館，檢察官今天上午也會同法醫相驗指出，2人身上無明顯外傷，王童落水前有穿簡易型救生衣，教練未穿。（編輯：陳仁華）1110721

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