彰縣議員之子成立賣淫集團 判刑1年7月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化一名葉姓議員的兒子涉嫌夥同友人成立賣淫集團，在網站刊登廣告，安排越南籍女子賣淫，彰化地院今依刑法妨害風化等罪，判處葉男有期徒刑1年7個月，追繳犯罪所得124萬元。

檢方查出，葉男從2018年開始夥同友人黃男、張男等人成立賣淫集團，葉男負責租下彰化員林市、彰化市多間大樓出租套房、賓館以及汽車旅館，然後在網站刊登廣告，黃男則負責與1名綽號「鳳凰」的越南籍女子聯絡，安排10名越籍女子從事賣淫，每次交易價格為新台幣2000元至3500元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為吸引顧客上門，葉男還發揮資訊專長，撰寫智慧型手機應用程式，讓客人在消費結束後幫賣淫女子評分，去年2月，葉男、黃男等人組成的賣淫集團遭查獲後，檢方依妨害風化等罪提起公訴。葉男遭逮捕後，葉姓議員曾向媒體表示，不太清楚兒子在外的行為，也向社會大眾表達歉意。

彰化地院發布訊息指出，地院法官認為被告等人均已自白認罪，葉男涉犯刑法妨害風化及圖利使女子與他人性交等罪，判處有期徒刑1年7月，可易科罰金，未扣案的犯罪所得124萬元沒收；至於同案被告黃男及張男等人，則被判決1年5月至1年不等有期徒刑，追繳55萬元至36萬元不等犯罪所得，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1110722