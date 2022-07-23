更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

情侶檔涉擁槍販毒 北市警人贓俱獲送辦

2022/7/23 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）47歲于姓男子與女友涉嫌在雙北、桃園販毒，為防遭黑吃黑隨身攜帶槍械。北市警掌握線索發現于男等2人藏匿桃園租屋處，前往逮人，當場搜出毒品、鋼管槍等物，警詢後把人送辦。

台北市警察局刑事大隊今天召開記者會，偵八隊長薛先得表示，日前接獲情資指稱有人在雙北等處販毒，經查于男及38歲王姓女友涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，有毒品等前科的于男以駕駛吊車為業，與王女是情侶，透過友人介紹取得毒品並涉嫌在桃園等處販售、牟利，為防毒品交易時遭黑吃黑，會隨身攜帶槍械。

警方說，于男販毒時間約1年多，平時與女友躲藏在桃園市租屋處，專案小組經埋伏、蒐證後，日前見時機成熟，派幹員前往搜索，逮捕于男等2人，當場搜出海洛因等毒品及吸食工具、1把改造手槍、3把鋼管槍等贓證物。

警方表示，從于男租屋處搜出3把鋼管槍，樣式較為特殊，因外型只有鋼管無槍把，把子彈塞入鋼管後，加上火藥就能擊發。

警詢後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把于男等2人移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品、槍枝來源。

北市刑大指出，為淨化選前治安、防制槍擊案及斷絕毒品供應鏈，北市警局長楊源明要求持續執行掃蕩幫派、槍械、毒品、詐欺，針對不法犯罪要向下刨根、向上溯源，維護治安平穩。（編輯：戴光育）1110723

薛先得
西門町大樓傳槍響 北市警速逮萬國幫大哥等8嫌到案 西門町大樓槍擊案 警速逮2嫌查動機
楊源明
九合一選舉將至 北市警局長召開查賄制暴協調會 暑期青春專案護治安 北市警擴大臨檢夜店
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族