情侶檔涉擁槍販毒 北市警人贓俱獲送辦

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（中央社記者劉建邦台北23日電）47歲于姓男子與女友涉嫌在雙北、桃園販毒，為防遭黑吃黑隨身攜帶槍械。北市警掌握線索發現于男等2人藏匿桃園租屋處，前往逮人，當場搜出毒品、鋼管槍等物，警詢後把人送辦。

台北市警察局刑事大隊今天召開記者會，偵八隊長薛先得表示，日前接獲情資指稱有人在雙北等處販毒，經查于男及38歲王姓女友涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，有毒品等前科的于男以駕駛吊車為業，與王女是情侶，透過友人介紹取得毒品並涉嫌在桃園等處販售、牟利，為防毒品交易時遭黑吃黑，會隨身攜帶槍械。

警方說，于男販毒時間約1年多，平時與女友躲藏在桃園市租屋處，專案小組經埋伏、蒐證後，日前見時機成熟，派幹員前往搜索，逮捕于男等2人，當場搜出海洛因等毒品及吸食工具、1把改造手槍、3把鋼管槍等贓證物。

警方表示，從于男租屋處搜出3把鋼管槍，樣式較為特殊，因外型只有鋼管無槍把，把子彈塞入鋼管後，加上火藥就能擊發。

警詢後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把于男等2人移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品、槍枝來源。

北市刑大指出，為淨化選前治安、防制槍擊案及斷絕毒品供應鏈，北市警局長楊源明要求持續執行掃蕩幫派、槍械、毒品、詐欺，針對不法犯罪要向下刨根、向上溯源，維護治安平穩。（編輯：戴光育）1110723