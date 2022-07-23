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高雄2高職生躺鐵軌拍照慶畢業 最高恐遭罰5萬元

2022/7/23 12:47
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（中央社記者曾以寧高雄23日電）2名高雄某高職學生躺在鐵軌正中間拍照留念，還上傳社群網站表示要慶祝畢業。鐵路警察局今天表示，已鎖定2人身分，約談到案後依法移送交通部裁處，可罰1到5萬元。

有網友在臉書分享一張IG截圖，2名年輕男子躺在鐵軌正中間，並寫下「在學校努力了三年，卻沒有畢業旅行，只好來一趟自己的畢業旅行」。

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鐵路警察高雄警分局副分局長林泰山今天上午接受媒體聯訪表示，已掌握2名男子身分並約談到案，2人行為已違反鐵路法，可處新台幣1萬至5萬元罰鍰，全案調查完成後，將移送交通部裁處，並呼籲民眾勿任意侵入軌道，以免影響台鐵行車安全。

據了解，2人是高雄某高職學校的學生。照片曝光後，引發網友熱議，直指臥軌行為非常危險，有網友指出拍攝地點應是屏東縣麟洛車站，還有網友諷是「人生的畢業旅行」、「是想去陰間畢業旅行」，並喊話「鐵路警察硬起來開罰」。（編輯：郭諭儒）1110723

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