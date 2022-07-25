通緝犯假意配合查察持刀傷警逃逸 桃警破門逮人

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桃園蔡姓及李姓警員25日獲報某社區有竊盜通緝犯出沒，2人前往時遇到王姓犯嫌，王嫌假意配合卻拿預藏刀械劃傷李姓警員手臂逃回住家，警方隨後強勢破門將王男壓制逮捕，現場同時查獲二級毒品安非他命。（桃園市警局楊梅分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月25日

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園蔡姓及李姓警員今天獲報某社區有竊盜通緝犯出沒，2人前往時遇到王姓犯嫌，王嫌假意配合卻拿預藏刀械劃傷李姓警員手臂逃逸，員警送醫無生命危險，警方隨後逮捕王男。

桃園市警局楊梅分局偵查隊隊長柯智揚接受媒體聯訪表示，新屋分駐所蔡姓及李姓警員下午2時20分獲報，轄內一社區內有竊盜通緝犯，兩人前往現場時在巷口遇到49歲的王姓男子，王男假意配合警方查證身分，卻從身後取出預藏刀械攻擊李姓警員造成手臂受傷，而王男也立即躲回住家。

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柯智揚指出，蔡姓警員立即通知消防隊到場將李姓警員送醫治療，並等待支援警力到場後，強勢破門將王男壓制逮捕，現場同時查獲二級毒品安非他命，全案依妨害公務、殺人未遂、毒品危害防制條例及竊盜通緝案，移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園市警察局局長許錫榮、警政署駐區督察蕭興南、楊梅警分局分局長洪志朋，下午得知李姓警員在逮捕通緝犯過程中受傷，造成約5公分的傷口等待縫合手術後，立即前往林口長庚醫院探視，表達慰勉之意，同時也叮嚀李姓警員好好養傷。（編輯：李錫璋）1110725