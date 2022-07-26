台中滷味攤老闆遭槍擊身亡 檢解剖遺體釐清死因

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市潭子區某滷味攤曾姓老闆，前天晚間突遭林男朝頭部開槍昨天傷重不治，檢方今天相驗解剖死者遺體，發現頭部有明顯槍傷，死因仍待調查釐清，檢警並持續追緝林男到案。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天告訴中央社記者，檢方今天會同法醫相驗解剖死者曾男遺體，發現死者頭部有明顯槍傷，並已採集相關檢體，詳細死因仍待調查釐清。

檢警查出，36歲曾男在台中市潭子區經營滷味攤，24日晚間9時多在滷味攤工作時，突然遭到場的41歲林男朝頭部開3槍，林男在犯案後逃逸，警消獲報到場將曾男送醫搶救，但昨天凌晨仍傷重不治。

台中市警察局大雅分局案發後組成專案小組偵辦，昨天在太平區產業道路發現林男的犯案車輛，研判凶嫌可能朝山區逃逸，針對山區展開地毯式搜尋，全力追緝凶嫌行蹤。

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檢警查出，林男在苗栗縣泰安鄉一家飯店擔任主廚，林男懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯案。

檢方今天在台中崇德殯儀館相驗解剖死者遺體，曾母未到場，由曾男的舅舅代表家屬到場。曾男的表弟今天接受媒體聯訪時表示，平時滷味攤由曾男與曾母一同經營，當天曾母有事未在場逃過一劫，對於曾男的交友狀況不清楚，家屬都無法接受噩耗。（編輯：黃世雅）1110726