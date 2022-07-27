男子教唆他人到四面佛寺縱火 判刑5年8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北27日電）李姓男子因與北市林森北路四面佛寺的廟公有糾紛，涉教唆鄭姓男子到四面佛寺縱火。二審認為李男惡性甚鉅，但已賠償部分被害人，判刑5年8月，案經最高法院駁回上訴定讞。

檢警調查，李男與四面佛寺的陳姓廟公先前疑因債務糾紛而在網路上互嗆，2人也曾有官司訴訟。心生不滿的李男被控以新台幣1萬元代價教唆鄭男縱火，鄭男於民國108年12月7日上午到場朝四面佛寺潑灑汽油並點火。

事發時，警消出動大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人。經查起火點是在1樓，並燒燬四面佛寺等3戶，造成家具、佛具、裝潢及11輛機車燒燬，災損面積約200平方公尺。

警方過濾監視器畫面，循線逮捕李男、鄭男，台北地檢署依刑法公共危險放火罪嫌起訴2人。

一審台北地方法院依燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處李男有期徒刑6年，鄭男有期徒刑3年8月。

鄭男未上訴，於一審判決確定；李男則提起上訴，二審由台灣高等法院審理；李男辯稱只有指使鄭男潑漆，是鄭男擅自放火，與他無關。

二審審理後認為，鄭男縱火後，李男不僅沒有任何驚訝意外的反應，還淡定地停留在現場拍攝火災畫面長達4分45秒，並上傳至LINE群組以供爆料；此外，另有李男購買汽油、鄭男證詞等事證，均足以認定李男是放火犯行主謀。

二審審酌，李男指使他人縱火對四面佛寺所在大樓的住戶及不特定人生命、身體、財產均有危險性，犯後卻矢口否認、毫無悔意，態度不佳且惡性甚鉅，但考量李男已賠償部分遭波及的屋主、車主共44萬元，改判刑5年8月。

李男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：李亨山）1110727