救護車紅燈右轉與機車相撞 女騎士頭重創未脫險

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市消防局劉姓隊員昨天駕駛救護車載送傷患送醫途中，紅燈右轉不慎撞上機車，騎士連姓女子送醫命危，昏迷指數6，手術後雖相對穩定，仍未脫離險境。

劉姓隊員昨天晚間近7時駕駛救護車，載送創傷病患至礦工醫院，行經暖暖區源遠路右轉水源路時，不慎撞上水源路往八堵方向直行機車，騎士55歲連女頭部受到重創。

消防局立刻調派2輛救護車支援，分別將車上傷患送醫治療，連女則送往基隆長庚醫院急救，連女到院時命危昏迷指數6，今天凌晨1時手術結束後轉進加護病房，目前病況雖相對穩定，昏迷指數8，對聲音能以揮手回應，但仍未脫離險境，需密切觀察、治療。

消防局初步瞭解，救護車當時是紅燈右轉，不過，確切肇事原因和責任歸屬仍有待警方釐清。

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基隆市消防局副局長翁藝瑛表示，車禍發生第一時間就派員前往協助，消防局長陳龍輝等人今天上午也到醫院致意。劉男對於車禍很自責也倍感壓力，消防局會持續協助妥善處理，目前不會討論對劉男懲處。

翁藝瑛說，消防局一再要求同仁要有防禦駕駛觀念，救護車雖然有交通優先權，但遇到紅燈時仍希望同仁先停車再開車，這起車禍發生後，已請各分隊主管持續要求並加強同仁駕駛訓練。（編輯：李錫璋）1110727