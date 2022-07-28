台南巿鐵路地下化工程都市計畫 居民敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）台南巿政府就台南市區鐵路地下化興建工程於民國104年陳送二件都市計畫主要計畫個案變更，獲內政部核定。居民不服此核定，打行政訴訟，一審敗訴。二審今天駁回上訴確定。

二審最高行政法院判決指出，台南市政府為台南市區鐵路地下化興建工程，依都市計畫法規定，於民國104年7月30日陳送二件都市計畫主要計畫個案變更案報經內政部核定（原處分），台南市政府據此公告自105年9月21日零時起發布實施生效。

二件變更案包括「變更台南市主要計畫（配合台南市區鐵路地下化計畫）案」以及「變更台南市主要計畫（配合台南市區鐵路地下化計畫）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案」。

多數當地居民不服原處分，提起行政訴訟。一審判居民敗訴，內政部勝訴。其中15名居民提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，仍判居民敗訴，全案確定。

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最高行政法院指出，變更案已衡量鐵路地下化工程用地是先利用適當的公有土地，鐵路線型配置方案所涉及鐵路兩側土地徵收、民房拆遷範圍，核定案較原軌案影響較低。

法院指出，鐵路地下化工程改建完成後，以地下層作為鐵路軌道使用，對紓解台南市區交通與塑造市中心意象，具有效益，符合台南市長期發展願景所需等各面向公私利益。15名居民提起上訴無理由，予以駁回。（編輯：張銘坤）1110728