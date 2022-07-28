國道3號苑裡路段3貨車追撞 1駕駛雙腿骨折命危

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國道3號南下156公里苑裡路段28日晚間發生3輛貨車連環追撞事故，苗栗縣消防局獲報趕往救援，其中小貨車受困駕駛雙腳開放性骨折，獲救時已無生命跡象，送醫搶救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）國道3號南下156公里苑裡路段晚間發生3輛貨車連環追撞事故，苗栗縣消防局獲報趕往救援，其中1名受困駕駛雙腳開放性骨折，獲救時已無生命跡象，送醫搶救。

苗栗縣消防局晚間9時許接獲報案，國道3號南下156公里發生車禍，立即出動通霄、苑裡等分隊人車前往，現場為3輛大、小貨車追撞，最後方的小貨車車頭嚴重擠壓變形，男性駕駛受困，經使用破壞器材撐開車體協助脫困時，雙腳開放性骨折，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往苑裡李綜合醫院搶救。

消防局指出，現場另一名大貨車駕駛傷勢較輕，由民間救護車送往大甲光田醫院救治。

國道警方表示，事故路段前方正在施工，多數車輛提早減速並移往內線車道，小貨車疑煞車不及追撞前方大貨車，大貨車再推撞前方聯結車，3車駕駛初步均排除酒駕，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。（編輯：林治平）1110728