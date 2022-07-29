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中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化民眾
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男子租西門町民宅當賭場 警逮人送辦裁罰賭客

2022/7/29 10:28（7/29 10:51 更新）
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台北市警察局萬華分局29日表示，破獲藏在西門町附近民宅內的撲克賭場，逮捕負責人47歲陳姓男子及員工等3人及9名賭客。陳男以美女荷官為號召吸引賭客，警詢後將人依法送辦、裁罰。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月29日
台北市警察局萬華分局29日表示，破獲藏在西門町附近民宅內的撲克賭場，逮捕負責人47歲陳姓男子及員工等3人及9名賭客。陳男以美女荷官為號召吸引賭客，警詢後將人依法送辦、裁罰。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月29日
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（中央社記者劉建邦台北29日電）47歲陳姓男子在西門町附近民宅內設撲克賭場，找美女擔任荷官，台北市警方接獲檢舉，布線查緝，日前赴賭場搜索，逮捕陳姓男子等3人及9名賭客，警詢後將人送辦、裁罰。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，西門町派出所副所長陳宏安指出，日前接獲檢舉，有撲克賭場藏匿在西門町附近民宅，經查，陳男在開封街2段附近租公寓當賭場，立即布線查緝。

警方說，陳姓男子找友人租賃民宅後，在3樓開設賭場，並找彭姓女子擔任荷官，以美女荷官為噱頭招攬賭客，且不定時開桌聚賭。

警方布線多日，掌握線索後，日前凌晨1時許，持搜索票赴民宅查緝，查獲陳姓男子及33歲員工與32歲彭姓女荷官和9名20多歲賭客。

警方在民宅搜出一台賭博電玩小瑪莉及賭博工具，經查，賭資及抽頭金約新台幣9萬餘元。警詢後依賭博罪等罪嫌把陳姓男子等3人移送台北地檢署偵辦，9名賭客依違反社會秩序維護法移送裁罰。

萬華分局表示，賭博不僅違法，且易衍生重利、暴力討債等治安問題，將持續打擊、取締轄區各式賭場。（編輯：方沛清）1110729

47歲陳姓男子在西門町附近民宅內設撲克賭場，找美女擔任荷官，台北市警方接獲檢舉日前赴賭場搜索，逮捕陳姓男子等3人及9名賭客，並查扣賭資等物。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月29日
47歲陳姓男子在西門町附近民宅內設撲克賭場，找美女擔任荷官，台北市警方接獲檢舉日前赴賭場搜索，逮捕陳姓男子等3人及9名賭客，並查扣賭資等物。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月29日
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