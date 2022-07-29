台中廠區遭違法傾倒堆置廢棄物 6人被羈押

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（中央社記者蘇木春台中29日電）張姓男子組成環保犯罪集團，涉在中市后里區某廠區違法傾倒、堆置大量廢棄物，檢方指揮查緝，帶回負責人張男等16人偵辦，張男等6人被檢方聲押獲准，其餘人交保或請回。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，台中地區檢警環林查緝國土犯罪聯合小組平台日前接獲檢舉，指稱台中市后里區某公墓旁的私人廠區遭堆置大量廢棄物，且堆置區域時常傳出惡臭。

檢方獲報後，指揮保安警察第七總隊第三大隊第二中隊、調查局航業調查處台中站及台中市警察局刑警大隊等單位偵辦。

辦案人員查出，此環保犯罪集團以代清除廢棄物為由取得廠區管理權後，透過集團業務對外招攬載運廢棄物車輛，再由現場作業人員指引至廠區違法傾倒、堆置。

專案小組7月25日會同環保署中區督察大隊、台中市環保局人員前往涉案的廠區查緝，並分別至台中市、新竹市、新北市等9處執行搜索，拘提43歲主嫌張男與公司業務、大貨車司機等16人偵辦。

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此廠區經開挖後，發現埋有大量營建混合物，包括垃圾、廢塑膠、磚瓦等廢棄物，廠內另堆置裝有廢塑膠混合物、廢電子零件外殼等不明廢棄物的太空包共約1000袋，初步估算掩埋廢棄物面積約1萬5000平方公尺，現場並查扣大貨車、自小貨車與堆高機、挖土機等工具。

張男等人經警方詢問後，被依廢棄物清理法移送台中地檢署偵辦。檢察官複訊後，向法院聲押張男與員工等6人獲准，另2名司機分別以新台幣3萬元、1萬元交保，其餘人請回。（編輯：戴光育）1110729