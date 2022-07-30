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酒駕男撞倒機車推行3公里 熱心少年攔車報警逮人

2022/7/30 11:22（7/30 12:11 更新）
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台南市34歲江姓男子29日晚間酒駕返家，在仁德區撞倒一輛機車，但江男渾然不覺，持續行駛推行倒地機車3公里，最後被一群熱心少年攔下，警方趕到逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月30日
台南市34歲江姓男子29日晚間酒駕返家，在仁德區撞倒一輛機車，但江男渾然不覺，持續行駛推行倒地機車3公里，最後被一群熱心少年攔下，警方趕到逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市34歲江姓男子昨天晚間酒駕返家，在仁德區撞倒一輛機車，造成騎士送醫，但江姓男子渾然不覺，推行前方倒地機車3公里，最後被一群熱心少年攔下，警方趕到逮捕送辦。

台南市政府警察局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，江姓男子在釣蝦場喝啤酒後駕車返家，於仁德中正路撞倒一輛機車，21歲蔡姓騎士倒地，但江姓男子未停車查看，反而推行倒地機車向前行駛。

江姓男子持續行駛3公里，被一群熱心少年攔下報警，警方趕到將江姓男子拉下車壓制逮捕，帶回派出所偵訊。

送醫騎士無大礙，但江姓男子被帶回派出所後，醉得不省人事，江姓男子母親趕到派出所，看到兒子酒醉模樣也無話可說，警方訊後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送台灣台南地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1110730

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