更多編輯台推薦新聞：
圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊
運動

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

澳洲男攀登奇萊東稜腳傷 空勤直升機吊掛送醫

2022/7/31 11:55（7/31 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
來自澳洲的男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機31日上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛送醫。（空勤第一大隊第三隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月31日
來自澳洲的男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機31日上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛送醫。（空勤第一大隊第三隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）來自澳洲男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機今天上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛，轉交消防局救護車送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民表示，澳洲男子Rowlinson和另名外籍友人一起登山，不慎腳部扭傷，無法行走；由於所在山區無訊號，於是委託同路線的山友協助求援。

賈姓山友今天清晨走到有訊號處報案表示，年約30多歲外籍男性委託他幫忙求救，須後送下山；消防局獲報後申請黑鷹直升機執行任務，上午趁天候狀況許可，飛抵秀林鄉奇萊東稜北鞍營地，將傷患吊掛，送至花蓮德興球場旁空地，再轉交花蓮縣消防局救護車送醫治療。（編輯：陳仁華）1110731

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族