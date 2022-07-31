澳洲男攀登奇萊東稜腳傷 空勤直升機吊掛送醫
2022/7/31 11:55（7/31 12:36 更新）
來自澳洲的男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機31日上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛送醫。（空勤第一大隊第三隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月31日
（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）來自澳洲男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機今天上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛，轉交消防局救護車送醫治療。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民表示，澳洲男子Rowlinson和另名外籍友人一起登山，不慎腳部扭傷，無法行走；由於所在山區無訊號，於是委託同路線的山友協助求援。
賈姓山友今天清晨走到有訊號處報案表示，年約30多歲外籍男性委託他幫忙求救，須後送下山；消防局獲報後申請黑鷹直升機執行任務，上午趁天候狀況許可，飛抵秀林鄉奇萊東稜北鞍營地，將傷患吊掛，送至花蓮德興球場旁空地，再轉交花蓮縣消防局救護車送醫治療。（編輯：陳仁華）1110731
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。