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周渝民夫婦遭詐保費3447萬 北檢起訴保險經紀人

2022/8/1 12:00（8/1 12:26 更新）
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藝人「仔仔」周渝民（右）與妻子喻虹淵（左）遭詐保費3447萬，台北地檢署1日依詐欺罪起訴馮姓保險經紀人。（中央社檔案照片）
藝人「仔仔」周渝民（右）與妻子喻虹淵（左）遭詐保費3447萬，台北地檢署1日依詐欺罪起訴馮姓保險經紀人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北1日電）藝人「仔仔」周渝民與喻姓妻子107年間與馮姓保險經紀人簽署儲蓄險保單，馮女涉嫌假藉以現金代為支付保費，向喻女詐得新台幣3447萬餘元。台北地檢署今天依詐欺罪起訴馮女。

檢方起訴指出，馮女與喻女為朋友，2人於民國107年間簽署6年期儲蓄保險，要保人與被保險人均為周渝民，雙方約定保險費用共分6期繳納，每期684萬餘元，以喻女名下帳戶自動轉帳方式繳納。

檢方表示，馮女於108年4、5月間向喻女誆稱，若以轉帳方式繳款，因為本件保險費用額度甚鉅，恐引起國稅局查稅，並遭金管會誤認洗錢，要求喻女以現金交付保費後，由她代表保險經紀人公司向壽險公司繳款。

檢方查出，喻女於108年5月間至110年9月間，陸續將第2、3、4期保險費用給馮女。馮女誆稱若預繳第5、6期保險費用，可獲預繳優惠347萬餘元，喻女於109年9月間，分別將第5、6期費用交付馮女，總計3447萬餘元。

喻女於去年10月間陸續收到壽險公司的保險費用催繳訊息，才發現受騙而報警處理。台北地檢署今天依詐欺罪起訴馮女。（編輯：李錫璋）1110801

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