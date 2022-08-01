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周渝民夫婦遭詐保費 公勝保經：馮女非公司業務員

2022/8/1 17:19（8/1 17:44 更新）
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藝人周渝民（圖）與妻子喻虹淵遭詐保費，公勝保經1日澄清，媒體指涉的馮女從未擔任公司業務員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北1日電）藝人周渝民與妻子喻虹淵2018年間透過公勝保經投保利變型保單，馮女從中涉嫌以現金代為支付保費為由向喻虹淵詐騙上千萬元，公勝保經今天澄清媒體指涉的馮女從未在公勝保經擔任保險業務員。

公勝保經表示，今天各大媒體刊載「知名藝人周渝民、喻虹淵遭馮瑤華詐騙保險費3447萬元」，公司鄭重否認馮瑤華為公司所屬保險業務員，且全案純屬周渝民、喻虹淵以現金託付馮瑤華，代其向保險公司繳交續期保險費，進而遭侵占。

公勝保經提出5點澄清，第一，2018年間，周渝民、喻虹淵確實有透過公勝保經所屬蘇姓保險業務員投保保險，但所投保保單性質為利率變動型保單，為到期保本，並依保險公司宣告利率配發收益，並非媒體刊載的「投資型保單」。

第二，馮瑤華從未在公勝保經擔任保險業務員，各家媒體未就此事向公司查證即逕行刊登，殊屬憾事。

第三，相關保單投保過程是由馮瑤華向周渝民、喻虹淵推介保險商品，並出示明載公勝保經蘇姓業務員的投保建議書，此後保險公司製發保單也明示保險業務員為蘇姓業務員，並由周渝民、喻虹淵簽收確認。

第四，公勝保經指出，此事核心在於周渝民、喻虹淵若堅持原本以自動轉帳扣繳保險費，本無出事可能，但卻輕信馮瑤華「以現金繳納保險費將可獲得較高折扣」說詞，將第二年度後的續期保險費託付馮瑤華繳交，導致保險費遭馮瑤華侵吞。

公勝保經進一步表示，公司迄今未曾接受檢調機關傳訊或函查，可證公司在馮瑤華侵占周渝民、喻虹淵保險費一事，誠屬無辜第三人。

第五，公勝保經針對周渝民、喻虹淵遭受馮瑤華侵占鉅額保險費一事深表遺憾，並呼籲投保大眾，繳交自身保險費盡量採取自動轉帳或自行匯款等常規方式辦理，以免徒生憾事。（編輯：潘羿菁）1110801

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