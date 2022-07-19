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連靜雯遭網路假交友投資詐騙 刑事局逮15嫌

2022/7/19 13:42（7/19 13:58 更新）
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藝人連靜雯驚遭愛情投資詐騙，刑事局19日表示，目前已知有20人被害。（圖取自facebook.com/joanne.lien0921）
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）媒體報導，知名藝人連靜雯驚傳遭遇愛情投資詐騙，對此，刑事局今天表示，去年底獲報受理，共發動6波查緝行動逮15嫌，目前已知有20人被害，涉及總財損約新台幣2500多萬元。

鏡週刊報導，台北地院及桃園地院近日審理一宗感情詐騙案件，赫然發現有「本土劇女王」之稱的女星連靜雯也深受其害，她去年初透過網路認識在中國的詐騙集團成員，陷入愛情詐騙陷阱並讓對方代為投資泰達幣。

刑事局第二大隊第二隊長黃聖嘉今天接受媒體聯訪時表示，去年底接獲相關被害人報案後依規定受理，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦，經查歹徒詐騙手法是先在網路上找尋被害民眾，雙方互加LINE後再培養感情。

待詐團歹徒獲取被害者一定信任基礎後，便邀被害者一起共同投資加密貨幣或其他投資平台，收到被害者匯款後，達詐騙取財目的。

全案經警方追查，共計發動6波查緝行動，並查獲15嫌到案，其中7嫌遭檢察官聲請羈押獲准，初步清查被害者約20人，總財損金額約2500多萬元，所有犯嫌都已起訴在案。（編輯：方沛清）1110719

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