更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

車內飄毒品味遭警攔查 搜出大量毒品果汁包送辦

2022/8/1 12:23（8/1 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市警方近日執行路檢勤務，發現許姓男子駕駛的汽車內瀰漫疑似毒品燃燒氣味，進一步查獲非法持有的毒品果汁包71包及愷他命5小包，當場人贓俱獲送辦。（台北市警察局保安警察大隊提供）中央社記這黃麗芸傳真 111年8月1日
台北市警方近日執行路檢勤務，發現許姓男子駕駛的汽車內瀰漫疑似毒品燃燒氣味，進一步查獲非法持有的毒品果汁包71包及愷他命5小包，當場人贓俱獲送辦。（台北市警察局保安警察大隊提供）中央社記這黃麗芸傳真 111年8月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）因應暑假，台北市警方加強緝毒行動，近日執行路檢發現由許姓男子所駕汽車內瀰漫疑似毒品燃燒氣味，進一步查獲非法持有大量毒品果汁包71包及愷他命5小包，當場人贓俱獲送辦。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，暑假期間，許多毒販試圖以各式新型包裝的毒品咖啡、果汁包搶攻年輕人市場，保安大隊近日也加強落實各項專案勤務。

第二中隊莊姓小隊長於7月26日晚間9時許，率員在大同區重慶北路三段、敦煌路口執行路檢勤務，因發現許男所駕汽車內瀰漫疑似毒品燃燒氣味，車上搭載一名葉姓女子，立即進行攔檢盤查。

警方當場在葉女隨身包包內查獲第三級毒品愷他命1包（淨重0.2公克），隨後又於許男車內中央扶手置物箱內查獲摻有第二級毒品安非他命、MDMA、第三級毒品卡西酮等果汁包共71包（總淨重151.12公克）和愷他命4包（總淨重4.21公克）等大量毒品，顯非供少數人所食用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全案詢後將2嫌依涉嫌違反毒品危害防制條例罪，移請轄區大同分局偵辦。

保安警察大隊表示，這次所查獲毒品包裝上印有江南大叔、招財貓、知名汽車品牌、飲料店及蘋果等LOGO標誌，圖案新穎易吸引青少年於暑期同儕聚會、出遊中，在不知情狀況下誤食，提醒民眾留意新興毒品偽裝各式果汁、咖啡包外型，因含多種藥物混用傷害性高，勿因一時好奇食用而受害。（編輯：李錫璋）1110801

江南
江南Style十年前爆紅 韓星PSY放下壓力享自由
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族