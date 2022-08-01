高雄8旬老婦失蹤第3天尋獲 生命徵象穩定

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高雄市一名80歲老婦7月30日在鳳山區鳳凰山附近失蹤，消防等搜救人員連日搜尋，8月1日下午在陸軍官校遮板靶場內尋獲老婦，生命徵象穩定，已送醫治療。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市一名80歲老婦30日在鳳山區俗稱「雞母山」的鳳凰山附近失蹤，消防等搜救人員連日搜尋，終於在今天下午3時多，於陸軍官校遮板靶場內找到人，生命徵象穩定送醫治療。

高雄市政府消防局發布訊息表示，7月30日晚上11時許，接獲通報有一名80歲老婦在鳳凰山（雞母山）附近走失，家屬報案表示，老婦人有輕微失智，30日下午前往雞母山後，直至傍晚仍未返家。

消防等搜救人員30日搜尋未果，31日再出動14車33人及義消10人、2隻搜救犬、2台空拍機，持續搜尋，但還是沒找到人。

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消防局今天上午6時30分出動4車13人，協同員警5人、民間救難團體4人及步兵學校40人，共62人前往持續搜尋，最後終於在今天下午3時20分找到老婦，生命徵象穩定，已送醫治療。

消防人員今天對中央社記者表示，原本在雞母山附近搜尋，但遍尋不著，今天與軍方等搜尋人員擴大到陸軍官校、遮板靶場等區域搜尋，結果軍方人員就在靶場發現老婦人，讓連日在搜尋指揮站等候的家屬終於放下心中大石。（編輯：陳仁華）1110801